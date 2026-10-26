Cayó otra banda dedicada a estafar con apps que ofrecen comprar a cuotas, así era el modus operandi

Organismos de seguridad privaron de libertad a tres personas que se dedicaban a pagarle a las personas para obtener sus datos y registrarse en aplicaciones que ofrecen comprar a cuotas y así estafar a un gran número de tiendas en Caracas.

Las detenciones ocurrieron en las parroquias La Candelaria, Santa Rosalía y La Vega, donde los uniformados lograron privar de libertad a tres integrantes de esta red de estafa continuada.

«Los detenidos quedaron identificados como David Antuan Arteaga González (18), Daniel Adrián Muñoz Meneses (23) y Aurimary Arocha Arocha (35)», informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

El funcionario explicó que estos estafadores se dedicaban a captar a terceras personas para utilizarlas como «mulas» de identidad. A estas les ofrecían un pago de 20 dólares para registrar perfiles en la aplicación móvil de financiamiento a crédito. Una vez aprobada la solicitud para adquirir teléfonos celulares de alta gama, cancelaban la inicial y acudían a retirarlos a tiendas físicas.

Asimismo, precisó que estas personas usaban métodos informáticos para vulnerar y desinstalar la aplicación de seguridad y control remoto instalada en los dispositivos, eludiendo el sistema de bloqueo por impago para apoderarse de los equipos sin cancelar las cuotas correspondientes.

De esta forma, lograron apoderarse indebidamente de varios equipos y causar daño patrimonial a las referidas compañías.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, quien seguirá con la investigación del caso.