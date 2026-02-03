Sucesos

Desalmado metió a su perro en una bolsa y lo golpeó brutalmente, sus vecinos lo delataron

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El Ministerio Público imputó este lunes a un sujeto de 37 años, identificado como Pedro Gabriel Márquez Yiris, que habría propinado una brutal golpiza a su perro en el municipio Baruta, en la ciudad de Caracas.

Contents

Tarek William Saab, fiscal general, informó en Instagram sobre el procedimiento contra Márquez. Precisó que el sujeto fue imputado por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas y privado de libertad.

Leer Más

Encontraron dos cadáveres en zona boscosa del oeste de Caracas, se desconoce identidad de las víctimas
EN COLOMBIA | Asesinan a un delivery venezolano para robarlo, el homicida sería la persona que realizó el pedido
Estas son las nuevas medidas que aplicarán en Baruta luego de trágica muerte de una corredora

«Dicho sujeto de manera cobarde agredió salvajemente a un canino, introduciéndola dentro de una bolsa y golpeándola con un objeto contundente (palo), causándole lesiones al indefenso animal», detalló Saab.


El fiscal publicó una fotografía de Márquez con tapabocas y una captura de un video en el que se aprecia la agresión. Cabe destacar que el fiscal no dio mayores detalles sobre el estado de la mascota.

CAPTURA DE MÁRQUEZ

La Policía de Baruta informó a principios de la semana pasada sobre la captura de Márquez. De acuerdo al reporte policial, vecinos del sector Placer de María alertaron a las autoridades sobre los brutales maltratos.

«Este sujeto, de manera despiadada, golpeaba a su propia mascota ocultándola bajo un saco para no dejar ver su crueldad. Los vecinos, cansados de escuchar el llanto de quien no podía defenderse, y viendo el maltrato recurrente, denunciaron», apuntó la policía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN ZULIA: DETECTIVE DEL CICPC DISCUTIÓ CON UN COMPAÑERO FRENTE A UNA LICORERÍA Y TODO TERMINÓ EN TRAGEDIA


Una vez recibieron la información, funcionarios municipales capturaron a Márquez en su vivienda en la noche del pasado lunes. El perro, por su parte, recibió atención veterinaria y «permanecerá bajo el resguardo de Misión Nevado».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trabajadores tienen «posición firme y sólida» de que salario mínimo debe ser de por lo menos $200
Empresario Jorge Roig planteó modificación de Ley del Trabajo y aumento de salarios
Venezuela
Designan a Félix Plasencia representante diplomático en EEUU
Venezuela
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a referirse este lunes, 2 de febrero, a la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, destacando tanto la complejidad del operativo como el liderazgo del presidente Donald Trump.  
VIDEO: Secretario Guerra de Estados Unidos recordó las burlas de Maduro antes de su captura, esto fue lo que dijo
EEUU