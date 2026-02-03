Desalmado metió a su perro en una bolsa y lo golpeó brutalmente, sus vecinos lo delataron

El Ministerio Público imputó este lunes a un sujeto de 37 años, identificado como Pedro Gabriel Márquez Yiris, que habría propinado una brutal golpiza a su perro en el municipio Baruta, en la ciudad de Caracas.

Tarek William Saab, fiscal general, informó en Instagram sobre el procedimiento contra Márquez. Precisó que el sujeto fue imputado por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas y privado de libertad.

«Dicho sujeto de manera cobarde agredió salvajemente a un canino, introduciéndola dentro de una bolsa y golpeándola con un objeto contundente (palo), causándole lesiones al indefenso animal», detalló Saab.

El fiscal publicó una fotografía de Márquez con tapabocas y una captura de un video en el que se aprecia la agresión. Cabe destacar que el fiscal no dio mayores detalles sobre el estado de la mascota.

CAPTURA DE MÁRQUEZ

La Policía de Baruta informó a principios de la semana pasada sobre la captura de Márquez. De acuerdo al reporte policial, vecinos del sector Placer de María alertaron a las autoridades sobre los brutales maltratos.

«Este sujeto, de manera despiadada, golpeaba a su propia mascota ocultándola bajo un saco para no dejar ver su crueldad. Los vecinos, cansados de escuchar el llanto de quien no podía defenderse, y viendo el maltrato recurrente, denunciaron», apuntó la policía.

Una vez recibieron la información, funcionarios municipales capturaron a Márquez en su vivienda en la noche del pasado lunes. El perro, por su parte, recibió atención veterinaria y «permanecerá bajo el resguardo de Misión Nevado».