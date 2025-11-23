ACCIDENTE EN CARACAS: Motorizado fue hallado vivo tras ser declarado fallecido en la vía

Un motorizado sufrió un accidente vial en plena autopista, a la altura de Catia en Caracas y, a pesar de que lo declararon sin vida en el sitio, tras la llegada de paramédicos se pudo confirmar que todavía se mantenía vivo, aunque en estado de gravedad.

En su cuenta de X (Twitter) el periodista Luis Suceso informó sobre el hecho. Comentó que unos transeúntes fueron quienes lo declararon sin vida y por ende, optaron por taparla con una sábana, sin saber que aún respiraba.

«La noche de este sábado, ocurrió un accidente en la autopista a la altura de Catia, Caracas. Unas personas lo taparon y lo declararon muerto en el sitio. Pero tras la llegada de los paramédicos se supo que estaba grave, pero vivo, y lo trasladaron a un hospital», dijo el comunicador.

Hasta los momentos no ha trascendido mayor información sobre el estado de salud del motorizado, ni a qué centro de salud lo llevaron. Además, todavía se desconoce cuál es su identidad.

LAS CLAVES PARA REDUCIR ACCIDENTES EN MOTO

Los accidentes en moto en Venezuela representan uno de los factores más preocupantes en la vialidad del país, dejando cifras realmente alarmantes tanto para las autoridades como para el propio ciudadano.

José Almeida, presidente de Biker Mérida, sugirió que el mantenimiento constante de las motos es un aspecto indispensable para garantizar la seguridad de los conductores y de quienes comparten las vías.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, el especialista en motos indicó que componentes como frenos, cauchos y luces deben revisarse periódicamente, ya que su buen funcionamiento minimiza el riesgo de accidentes por fallas mecánicas inesperadas.

Asimismo, subrayó que los frenos y la condición de los neumáticos son elementos críticos. “Si un caucho ya no tiene el suficiente agarre, bien sea delantero o trasero, puede provocar un derrape”, advirtió.

También recordó la importancia de mantener retrovisores y sistemas de iluminación en óptimo estado, pues son herramientas esenciales para la visibilidad y reacción ante imprevistos.

Además, señaló que respetar las normas de tránsito es otro pilar esencial de la seguridad vial si se viaja en moto.

«Respetar las normas de tránsito es el pilar fundamental de la convivencia y la seguridad vial. No se trata solo de evitar multas, se trata de una responsabilidad colectiva que impacta directamente en la vida», enfatizó.