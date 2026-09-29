El caso que sorprendió Valencia: Ingeniero fue a mostrarle la moto a su «amigo» pero este hizo algo inimaginable

La ciudad de Valencia, estado Carabobo, fue escenario de un atroz homicidio. La víctima es un ingeniero, llamado Jonathan Villanueva, quien habría muerto en manos de un «amigo» por envidia y paso 13 días desaparecido.

El caso se remonta hasta el 14 de septiembre, cuando Villanueva salió de su hogar en el sector Flor Amarillo. Iba a bordo de una moto que compró apenas un día antes. Desde entonces, no se comunicó más con su familia.

De acuerdo a medios regionales, Villanueva se dirigió a casa de un amigo para mostrarle su nueva moto. Lo que no esperaba es que este hombre, en lugar de alegrarse por la compra, iba a enfurecer.

Las investigaciones determinaron que el otro sujeto que molestó porque, supuestamente, Villanueva le negó un favor económico para recuperar su propia moto empeñada. Así pues, se desató una discusión entre ambos.

El agresor habría sometido a Villanueva, para luego amarrarlo y darle un fuerte golpe en la cabeza, el cual le quitó la vida. Luego abandonó el cuerpo en un canal de la urbanización Parque Valencia.

VILLANUEVA DESAPARECIDO

Los seres queridos de Villanueva alertaron a las autoridades sobre su desaparición y estas pusieron en marcha las investigaciones. No fue hasta 13 días después del presunto crimen que su cuerpo fue localizado.

Con el paso de los días, el cuerpo de Villanueva entró en estado de descomposición y olor fétido alertó a los vecinos de la zona. Funcionarios se desplegaron en la zona, retiraron el cadáver e iniciaron las pesquisas.

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tendría identificado al sospechoso del crimen y buscan dar con su paradero. Mientras tanto, los seres queridos de Villanueva exigen que se haga justicia.