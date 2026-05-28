El crimen que conmociona Delta Amacuro: Dos primos adolescentes fueron acribillados en plena calle

Los habitantes del municipio Casacoima, estado Delta Amacuro, están conmocionados por el brutal asesinato de dos primos adolescentes, de 16 y 17 años. Las autoridades investigan el caso y buscan identificar a los victimarios.

Los hechos se dieron en la madrugada del pasado viernes, 22 de mayo, en el sector Cubo Rojo de la comunidad La Chicharronera. De acuerdo al medio regional El Deltano, los adolescentes, llamados Yovannys y Valentina, estaban circulando en una motocicleta.

Mientras transitaban, los primos fueron interceptados por un grupo de sujetos armados, quienes, sin mediar palabras, abrieron fuego. Ambos adolescentes sufrieron varias heridas de bala y murieron en la escena.

Vecinos del sector escucharon numerosas detonaciones y alertaron a las autoridades. Organismos de seguridad se desplazaron hasta la escena del crimen y confirmaron que los adolescentes estaban sin signos vitales.

INVESTIGAN MUERTE DE LOS ADOLESCENTES

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron los cadáveres de los adolescentes. Luego pusieron en marcha las averiguaciones e hicieron pesquisas en el lugar.

La principal hipótesis apunta que el ataque estaba dirigido contra Yovannys, el joven de 17 años. Aparentemente, unas horas antes del asesinato, sostuvo un altercado con varios sujetos en la localidad de El Triunfo.

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Tras este incidente, Yovannys se desplazó hasta La Chicharronera para buscar a su prima e ir hacia su residencia. Durante el trayecto, los adolescentes fueron interceptados y asesinados.

El Cicpc avanza en las investigaciones del caso para esclarecer el crimen y conocer nuevos detalles sobre el móvil del crimen. Así pues, esperan identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.