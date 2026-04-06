El crimen en la oscuridad contra Yoleidy conmociona Falcón: su exnovio lo habría planificado todo

Los habitantes del municipio Cacique Manaure, en el estado Falcón, están conmocionados por el brutal asesinato de Yoleidy Zárraga, quien habría sido baleada por su exnovio en medio de la oscuridad.

Los hechos se dieron el fin de semana en el sector Yaracal 2 de este municipio rural. De acuerdo a medios regionales, Zárraga fue asesinada mientras estaba en su hogar, específicamente en un espacio destinado a un negocio de comida rápida.

En medio de la oscuridad generada por la ausencia de alumbrado público, un sujeto se acercó a Zárraga y le disparó en una sola ocasión. La bala perforó el pulmón derecho de la mujer.

Zárraga fue trasladada de emergencia al ambulatorio Doctor Henry Ventura. Luego la refirieron al Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas, pero ingresó sin signos vitales por la gravedad de su lesión.

EL ASESINO DE ZÁRRAGA

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas del crimen. Poco después, determinaron que el exnovio de Zárraga, identificado como José Miranda, habría sido el victimario.

Las investigaciones arrojaron que Zárraga concluyó la relación hace unos pocos días y expulsó a Miranda de la vivienda. El sujeto, supuestamente, no aceptó la decisión y orquestó un plan para quitarle la vida a la mujer.

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Una vez concretó el crimen, Miranda habría escapado de la zona en su carro y luego se quitó la vida. Las autoridades encontraron su cuerpo en el estacionamiento de una quinta en el sector Aeropuerto de Chichiriviche, en el municipio Monseñor Iturriza.