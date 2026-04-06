EN FOTOS: Encontraron cuerpo de una mujer en el Guaire, así fue el complicado rescate

Los organismos de emergencias recuperaron el fin de semana el cuerpo de una mujer en el río Guaire, en Caracas. Hasta el momento, no hay detalles sobre su causa de muerte o la identidad de la víctima.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó en sus redes sociales sobre el hallazgo del cuerpo. La División de Rescate y Operaciones Especiales se encargó del procedimiento.

Un transeúnte avistó el cuerpo de la mujer entre Plaza Venezuela y Colegios de Ingenieros., municipio Libertador. En tal sentido, los organismos de emergencias se desplegaron en la ribera del Guaire para dar con su paradero y extraerlo.

Finalmente, Avistaron el cadáver flotando en el Guaire a altura del Puente Veracruz, en Colinas de Bello Monte, municipio Baruta. En las fotografías se aprecia que dos bomberos bajaron al río y recuperaron el cuerpo.

IDENTIDAD DEL CUERPO

Los bomberos lograron recuperar el cuerpo sin mayores inconvenientes y lo llevaron a tierra firme. Durante las pesquisas preliminares, confirmaron que se trataba de una mujer, aunque no hay reportes de que tuviera lesiones.

«El procedimiento se realizó con la rigurosidad técnica que caracteriza a la institución, efectuando la entrega correspondiente a las autoridades competentes para las investigaciones de ley», indicó el reporte bomberil.

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Palacios detalló que la mujer no tenía documentos de identificación. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Bello Monte, en donde se hará la autopsia correspondiente para conocer la causa de muerte.