El caso que conmociona Margarita: Anyelis desapareció hace un mes y los resultados de su búsqueda son devastadores

Los habitantes de la isla Margarita, en el estado Nueva Esparta, están conmocionados por el caso de Anyelis de Los Ángeles Rodríguez, una joven de 25 años que llevaba más de un mes desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado en el patio de su casa.

De acuerdo al medio regional El Sol de Margarita, Rodríguez desapareció hace un mes en la localidad de Porlamar, municipio Mariño. Las autoridades locales pusieron en marcha una investigación para dar con su paradero.

Tras varias semanas de pesquisas, las autoridades dudaron de la versión brindada por Brian Alejandro Vivas, pareja de Rodríguez. El joven de 23 años vivía en el mismo hogar, pero su historia, aparentemente, tenía varias incongruencias.

En medio de un interrogatorio, Brian Vivas habría confesado que le quitó la vida a Rodríguez durante una discusión. En la noche del sábado, llevó a los funcionarios hasta el patio de la casa y señaló dónde estaba oculto el cuerpo de la joven.

¿CÓMO MURIÓ RODRÍGUEZ?

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la muerte de Rodríguez. Sin embargo, reportes extraoficiales indican que la pareja tuvo una severa discusión por la venta de un carro.

Supuestamente, Rodríguez vendió un carro, pero Vivas tomó el dinero sin su autorización. La mujer se habría percatado de la ausencia de los billetes, enfureciendo y reclamando a su pareja.

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Según la versión del detenido, Rodríguez lo amenazó y lo atacó con un arma blanca, pero no sufrió ninguna herida grave. En medio del forcejeo, habría tomado a Rodríguez por el cuello y la estranguló en «defensa propia».

Vivas, que tendría un amplio prontuario policial, fue trasladado a los calabozos de la localidad y el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Mientras tanto, los seres queridos de Rodríguez exigen que se haga justicia.