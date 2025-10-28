Sucesos

El caso que conmociona Maracay: Un niño fue hallado muerto en el baño de su casa

Un niño de apenas nueve años murió la semana pasada en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. El cadáver del pequeño se encontraba suspendido en el baño y las autoridades intentan esclarecer el caso.

Los hechos se dieron cerca de las 2 de la tarde en el sector La Cooperativa. Poco antes, el niño había vuelto del colegio y tuvo una discusión con su madre, quien, aparentemente, lo regañó para que fuera al baño y se aseara.

De acuerdo al medio Notitarde, la madre se percató de que el niño estaba tardando mucho y fue al baño a verificar qué ocurría. Sin embargo, encontró al pequeño suspendido con una toalla en su cuello.

Habitantes del sector escucharon los gritos de auxilio de la madre y se acercaron a la vivienda. Al ver la gravedad del estado del niño, un vecino intentó realizar maniobras de reanimación.

INVESTIGAN CASO DEL NIÑO

El pequeño fue trasladado de emergencia al Ambulatorio del Norte de Maracay, pero el personal de guardia confirmó que se encontraba sin signos vitales. Luego los médicos alertaron a las autoridades.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) puso en marcha las averiguaciones del caso. Por su parte, el cadáver del pequeño fue remitido al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

El Cicpc avanza en las investigaciones del suceso. Foto: Archivo

Hasta el momento, reportes extraoficiales apuntan que la investigación está en curso. Las autoridades, en primera instancia, buscan determinar la causa de muerte del niño y aclarar las condiciones en las que ocurrió la tragedia.

