ANZOÁTEGUI: Depravada fue detenida por pedirle a su hija que participara en un trío íntimo con su pareja

Una mujer de 36 años obligó a su propia hija de 11 años de edad, a participar en un trío sexual en el que participaría el padrastro de la menor, un hombre de 42 años, en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui.

Tras sufrir el abuso sexual, la menor contó lo ocurrido a una vecina, que de inmediato se dirigió junto a ella a la sede de la unidad especializada de niños, niñas y adolescentes de la Policía Municipal Simón Rodríguez para poner la denuncia.

En la sede policial, la menor relató que su madre y su padrastro la coaccionaron para despojarse de sus prendas de vestir con el fin de realizar actos sexuales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Policía del Municipio Simón Rodríguez (@polisosirccp)

Minutos después, el padre biológico de la niña acudió al comando policial tras recibir llamadas de alerta por parte de miembros de la comunidad, quienes ya estaban al tanto de la situación.

Posteriormente, los funcionarios se dirigieron al sector ubicado en la zona oeste de la ciudad donde detuvieron a la madre de la niña y a su pareja.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público.