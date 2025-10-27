Cayó desalmado que estafaba tiendas de celulares, este era el modus operandi

Sucesos

Las autoridades policiales capturaron este lunes a un joven de 25 años, identificado Alexi Rafael Rodríguez Gómez, que habría estafado a tiendas de celulares en la localidad de Carora, en el estado Lara.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Rodríguez. El joven fue detenido en la urbanización Francisco Torres, en la parroquia Trinidad Samuel, en el municipio Torres.

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de la propietaria de un establecimiento. Luego de las pesquisas del Cicpc, las autoridades lograron establecer el presunto modus operandi de Rodríguez.

«Se conoció que (Rodríguez) se trasladaba a la tienda con la finalidad de adquirir dispositivos celulares de alta gama (IPhone y Huawei), informando que los pagos serán a través de pago móvil, por lo que realiza una presunta transferencia», dijo Rico.

La Delegación Municipal San Juan Lara se encargó de las investigaciones. Foto: Archivo

Sin embargo, Rodríguez habría hecho pagos por un monto menor y editado las capturas de pantalla en un programa de edición. Luego, presuntamente, presentaba la imagen modificada en la tienda y retiraba el equipo.

DEUDAS DE RODRÍGUEZ

Las autoridades determinaron que Rodríguez perjudicaba el patrimonio de los propietarios con estas acciones. Además, descubrieron que cometía estos delitos «para saldar otras deudas adquiridas a través de la ludopatía».

Además de capturar a Rodríguez, los detectives recuperaron nueve celulares, ocho de ellos iPhone. Luego el sospechoso quedó a la orden del Ministerio Público.

