El caso de Maritza, fue atacada brutalmente por su pareja y lo que pretendía hacerle conmocionó a Carora

Los habitantes de la localidad de Carora, en el estado Lara, están conmocionados por el caso de Maritza, una mujer que fue víctima de una brutal agresión de parte de su pareja el jueves, 1 de enero.

El medio regional CaroraTV informó en sus redes sociales sobre la agresión. Todo comenzó en el caserío Quebrada Grande, cuando Maritza, acompañada de su pareja, estaba visitando a su suegra.

Durante la visita, Mariza, de 35 años, habría recibido una llamada que desató un «ataque de celos» por parte de su pareja. Mediante engaños, el sujeto la llevó hasta el cementerio de Aregue, en donde concretó la agresión.

Presuntamente, el sujeto golpeó repetidamente a Martiza con un bloque. Luego intentó meterla en una fosa, pero, en medio del proceso, se habría arrepentido y la obligó a montarse en su motocicleta.

LA HUIDA DE MARITZA

A pesar de las graves lesiones que sufrió en la agresión, Martiza saltó del vehículo en movimiento para intentar escapar. El sujeto se percató de lo ocurrido, pero la abandonó en plena vía y abandonó el lugar.

Martiza fue encontrada por un transeúnte, quien la auxilió y luego fue trasladada al Hospital Pastor Oropeza de Carora. Hasta el momento, no hay detalles sobre su estado de salud o la gravedad de las lesiones que sufrió.

El caso fue denunciado ante las autoridades, que se presume comenzaron una investigación al respecto. Todavía no ha sido difundida la identidad del sospechoso y se desconoce su paradero.