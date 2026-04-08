El caso de Lexida: su novio la mató ferozmente y lo que declaró a la policía indignó a todos

Los habitantes del municipio Baruta, en el estado Miranda, están conmocionados por el brutal asesinato de una mujer de 56 años, llamada Lexida Gómez Ortiz, en manos de su pareja el pasado lunes.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó del caso de Gómez. El principal sospechoso es su pareja, un colombiano de 56 años llamado Amaury Julio Bello.

De acuerdo a las investigaciones, Gómez y Bello estaban consumiendo bebidas alcohólicas en una vivienda de la urbanización Prados del Este. Por razones desconocidas, se originó una discusión entre ellos, «como era habitual».

«Esta vez, la misma se tornó acalorada, procediendo Bello, en tomar un arma blanca y propinarle múltiples heridas, cegándole la vida de manera inmediata», detalla el reporte policial.

DIJO QUE GÓMEZ SE QUITÓ LA VIDA

Tras cometer el crimen, el victimario llamó a un familiar de Gómez para decirle que la mujer se había quitado la vida. Su objetivo con esta conversación era «desvirtuar su responsabilidad en el atroz hecho».

La Policía de Baruta recibió un reporte y se desplazó hasta la vivienda, en donde halló el cuerpo de Gómez con varias heridas de arma blanca. Bello, tal como hizo previamente, afirmó que estaba durmiendo cuando su pareja se quitó la vida.

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Sin embargo, las autoridades dudaron de su versión, puesto que Gómez tenía heridas de arma blanca y Bello presentaba «lesiones físicas en la espalda, cuello y rodillas». Así pues, los detectives identificaron al sujeto como el principal sospechoso y lo detuvieron.

Reportes extraoficiales indican que Gómez era cuidadora desde hace unos 30 años de la casa en la que ocurrió el crimen. El victimario, por su parte, era un jardinero que trabajaba en esta zona de Caracas.