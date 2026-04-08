Mundo

Tragedia en México: Familia venezolana murió tras fuerte accidente en una moto, una niña fue la única sobreviviente

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
niña

Una niña venezolana de tan solo tres años fue la única sobreviviente de un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el Estado de México, según dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de ese país.

Según informes preliminares, una familia compuesta por un hombre, una mujer y sus dos hijos iban a bordo de una motocicleta. Sin embargo, un vehículo los impactó con gran violencia lo que provocó la muerte de tres de los cuatro ocupantes de la moto.

Leer Más

Sánchez apela al diálogo para solucionar el nuevo episodio en la crisis EEUU-Venezuela
Caos en Argentina: Se viralizan videos de saqueos este 22Ago, gobierno dice que son grupos y municipios oficialistas desmienten
Condenan a cadena perpetua a enfermera que mató a siete bebés en Reino Unido

La presunta madre de la niña tenía 25 años edad y murió en el sitio del accidente. El hermanito mayor de la sobreviviente tenía tan solo cinco años y también perdió la vida en el lugar.

LEA TAMBIÉN: REVELAN ESPELUZNANTES DETALLES DEL CASO DE LA MUJER QUE ENTERRÓ VIVA A SU BEBÉ: EL CASO QUE CONMOCIONA A YARACUY

El padre fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde luchó por su vida durante dos días, pero lamentablemente falleció a consecuencia de las graves heridas.

La Fiscalía inició una investigación para determinar la responsabilidad del conductor del vehículo.

Con respecto a la menor de tres años, única sobreviviente, se encuentra actualmente hospitalizada y los médicos han calificado su estado de salud como «delicado». En este sentido, precisaron que presenta una fractura de pelvis, que la mantiene bajo estricta y continua vigilancia médica debido a su gravedad.

Además, hasta ahora las autoridades no han podido identificar a ningún familiar que pueda hacerse cargo de ella.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Una nueva era digital»: Melania Trump celebra condena contra hombre que utilizó la IA para crear contenido para adultos
EEUU
Las consecuencias de la llagada del periodo de lluvias en el país, según un experto
Venezuela
La Casa Blanca confirmó este miércoles, 8 de abril, que enviará a un equipo negociador de alto nivel a las conversaciones con Irán previstas para este fin de semana en Pakistán, en el marco del reciente alto al fuego temporal acordado entre ambos países. 
Casa Blanca reveló el equipo negociador con Irán tras rechazar su plan de 10 puntos calificado de «poco serio»
EEUU
gamdomCasibommarsbahis girişMarsbahisHoliganbetcasinolevant girişjojobetjojobet girişJojobet Girişhacklink