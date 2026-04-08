Tragedia en México: Familia venezolana murió tras fuerte accidente en una moto, una niña fue la única sobreviviente

Una niña venezolana de tan solo tres años fue la única sobreviviente de un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el Estado de México, según dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de ese país.

Según informes preliminares, una familia compuesta por un hombre, una mujer y sus dos hijos iban a bordo de una motocicleta. Sin embargo, un vehículo los impactó con gran violencia lo que provocó la muerte de tres de los cuatro ocupantes de la moto.

La presunta madre de la niña tenía 25 años edad y murió en el sitio del accidente. El hermanito mayor de la sobreviviente tenía tan solo cinco años y también perdió la vida en el lugar.

El padre fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde luchó por su vida durante dos días, pero lamentablemente falleció a consecuencia de las graves heridas.

La Fiscalía inició una investigación para determinar la responsabilidad del conductor del vehículo.

Con respecto a la menor de tres años, única sobreviviente, se encuentra actualmente hospitalizada y los médicos han calificado su estado de salud como «delicado». En este sentido, precisaron que presenta una fractura de pelvis, que la mantiene bajo estricta y continua vigilancia médica debido a su gravedad.

Además, hasta ahora las autoridades no han podido identificar a ningún familiar que pueda hacerse cargo de ella.