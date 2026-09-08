El caso de Celly Daniela: Revelaron nuevos detalles del crimen que conmocionó a Yaracuy, su novio se entregó a la policía

Los habitantes de la localidad de Chivacoa, municipio Bruzual del estado Yaracuy, siguen conmocionados por el atroz femicidio de Celly Daniela Monterrey, de 34 años. A un día del crimen, trascendieron nuevos detalles al respecto .

Tal como se supo en la noche del lunes, el presunto agresor sería la pareja sentimental de Monterrey. El sujeto, de 29 de años, se entregó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) poco después de concretar el crimen y le incautaron el celular de la víctima.

De acuerdo al medio regional Yaracuy al Día, el victimario era compañero de trabajo de Monterrey, aunque él estaba de día libre. Ambos trabajaban en una zapatería de la zona comercial de Chivacoa, donde ocurrió el crimen.

Monterrey fue a trabajar porque era la encargada de la zapatería. Cerca de las 4 de la tarde, el hombre llegó al establecimiento y le pidió a la víctima que fueran al depósito, por lo que se cree que fue un crimen planificado.

ASESINATO DE MONTERREY

Fuentes policiales relataron que la pareja comenzó a discutir por problemas personales y todo escaló con el paso de los minutos. En cierto punto, el sujeto enfureció y agredió salvajemente a Monterrey en el propio depósito.

En primera instancia, el sospechoso la golpeó con sus propias manos en el rostro y la cabeza. Luego tomó trozos de madera, con los que también la agredió. Finalmente, le pegó a Monterrey con una silla hasta dejar inconsciente.

Tras concretar el crimen, el sujeto huyó de la zapatería y dejó a Monterrey gravemente herida en el suelo. La mujer fue traslada al Hospital Tiburcio Garrido con lesiones en cabeza, cuello, rostro, tórax y otras partes del cuerpo. Murió poco después de su ingreso.

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Monterrey fue descrita como una mujer hogareña, madre de tres hijos (dos morochas y un adolescente) y sumamente trabajadora. Su familia se negó a brindar declaraciones sobre el caso.

El sospechoso permanece detenido, aunque su identidad no se ha hecho pública. Será presentado ante los tribunales este miércoles, 9 de septiembre, cuando se conocerán los cargos en su contra.