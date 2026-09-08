Coordinador de turismo fue torturado hasta la muerte en Portuguesa

El municipio Páez, en el estado Portuguesa, fue escenario de atroz homicidio. Bismar Coromoto Páez Márquez, coordinador de Turismo municipal, fue víctima de ataque mortal que conmocionó a la ciudad de Acarigua.

El hallazgo del cuerpo se dio en la mañana de este martes, a orillas de un canal de desagüe, ubicado en el Parque Musiú Carmelo. Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron a la escena para poner en marcha las pesquisas.

De acuerdo al medio regional Portuguesa Reporta, el cuerpo de Páez estaba con manos y pies atados, además de estar boca abajo. Presentaba diversas heridas que se presume fueron causadas con un arma blanca.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de Páez, el cual quedó en manos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

¿QUÉ PASÓ CON PÁEZ?

Las autoridades avanzan en las investigaciones y se esperan los resultados de la autopsia para conocer nuevos detalles sobre el crimen. Así pues, los detectives buscan conocer la causa exacta de la muerte de Páez.

Familiares de la víctima alertaron de su desaparición en la noche del lunes, 7 de septiembre. En ese momento, Páez les informó que se iba a encontrar con un hombre interesado en comprar un vehículo.

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Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay reportes de personas detenidas o alguna hipótesis oficial sobre el caso. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

La víctima se desempeñaba como coordinador de Turismo del municipio Páez y residía en una urbanización de Araure. Además de su trabajo en la Alcaldía, se habría postulado a concejal en las elecciones municipales del 2025.