El atroz crimen de Axel, fue asesinado a golpes por su padrastro «porque tenía diarrea»

Los habitantes de la localidad de Mariara, en el estado Carabobo, están conmocionados por el caso de Axel, un niño de apenas dos años que murió producto de la brutal golpiza que le propinó su padrastro.

El caso salió a la luz en la tarde del martes en el Hospital Simón Bolívar de Mariara, en el municipio Diego Ibarra. Axel fue llevado hasta el centro de salud por su madre, una adolescente de 17 años.

Axel presentaba politraumatismos generalizados, fractura de clavícula y cráneo, y hematomas en el cráneo, según la periodista Heberlizeth González. La madre del niño aseguró que estaba jugando con otros pequeños y lo golpearon.

Producto de la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado de emergencia hasta el Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), en Valencia. Sin embargo, Axel murió en horas de la noche del martes.

¿QUÉ PASÓ CON AXEL?

El personal médico dudó de la versión de la madre y alertaron a las autoridades. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron al hospital y pusieron en marcha las pesquisas.

La madre fue interrogada y, finalmente, confesó que su pareja fue la que le causó al niño las graves heridas. El padrastro, cuya identidad no ha sido difundida, se habría molestado porque Axel tenía diarrea.

Aparentemente, Axel comió unos mangos que le cayeron mal en el estómago. El sujeto enfureció por la diarrea y lanzó al niño contra el suelo, llenando de heces toda la cama. Al ver el grave estado del pequeño, el hombre escapó de la vivienda.

Las autoridades levantaron el cuerpo de Axel y activaron un operativo para dar con el paradero del padrastro, quien también sería menor de edad. El sospechoso resultó detenido este miércoles.