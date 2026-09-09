Dos empresarios capturados por tráfico de materiales estratégicos de Pdvsa

El Grupo Antiextorsión y Secuestros de Lara y Falcón (GAES-12 y GAES-13) arrestó en la entrada a Barquisimeto, en el estado Lara, a Franklin David García La Concha, dueño del Concesionario Frank Motors Paraguaná CA.

De acuerdo con el periodista Gerardo Morón Sánchez, también detuvieron a la empresaria Yoselyn Beatriz Piña Piña. Indicó que ambos aprehendidos están señalados de tráfico y comercio ilícito de materiales estratégicos y legitimación de capitales, según reportes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS).

El arresto se produjo en el marco de una investigación por materiales estratégicos que en Paraguaná ya suma varios detenidos y 5,5 toneladas de «chatarra» incautada, cuya procedencia correspondería a bienes de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El comunicador precisó que la captura respondió a una orden de aprehensión librada por el Tribunal Segundo de Control del estado Falcón, dentro del proceso que dirige la Fiscalía 27 nacional con competencia en legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, entre otros.

Además, detalló que los detenidos están presuntamente incursos en los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos y/o materiales estratégicos y legitimación de capitales, previstos en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como agavillamiento, tipificado en el artículo 286 del Código Penal.

La medida fue acordada mediante el oficio 2CDE-132-2026, firmado por la jueza Saralee Lucía Gómez Gómez.