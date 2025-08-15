Discusión terminó en tragedia en Amazonas: Desalmado le causó la muerte a su yerno

Las autoridades policiales capturaron esta semana a un hombre de 56 años, identificado como Franklin Euclides Blanco Rodríguez, quien le habría quitado la vida a su yerno en la ciudad de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas.

El crimen ocurrió el pasado 4 de junio en el sector Malavé Villalba, parroquia Fernando Girón Tovar. De acuerdo al reporte policial, la víctima de Blanco era su yerno, llamado Johaomarco Flores Bernal, de 32 años.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), explicó en su cuenta de Instagram que Blanco sostuvo una «acalorada disolución por problemas personales» con su yerno.

La situación escaló en cuestión de minutos y, presuntamente, Blanco desplegó un arma de fuego en plena discusión. «Le disparó a Flores, causándole la muerte de manera inmediata», aclaró Rico.

BLANCO AL MP

La Delegación Municipal Puerto Ayacucho del Cicpc se encargó de las investigaciones del crimen. Dos meses después de los hechos, capturaron este jueves a Blanco en la avenida Perimetral, parroquia Luis Alberto Gómez, municipio Atures.

Las autoridades trasladaron a Blanco a los calabozos de la localidad. Luego pusieron al detenido a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Amazonas, que continuará con los procedimientos correspondientes.