Detuvieron a profesor en Zulia por lo que le hizo a una de sus estudiantes en pleno liceo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Organismos de seguridad en el estado Zulia privaron de libertad a un profesor por presuntamente acosar y manosear a una de sus estudiantes del liceo donde trabaja y quien es una menor de edad.

El detenido responde al nombre de Luis Alberto Montilla Correa, de 37 años de edad, quien sería un profesor de la cátedra de telemática, según informó el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

El caso salió a la luz cuando la madre de la adolescente de 16 años, denunció ante el organismo competente que este profesor presuntamente había tocado a su hija y le había hecho «propuestas indecentes».

LEA TAMBIÉN: VIDEO SENSIBLE: CONMOCIÓN EN FALCÓN POR LOS HORRORES QUE VIVIÓ UN NIÑO, LO ENCONTRARON ENCADENADO A UNA SILLA

«Conocieron el caso se dirigieron hasta el sector El Silencio, barrio 19 de Julio, parroquia Domitila Flores, municipio San Francisco, donde arrestaron al docente», indicó el organismo policial en una nota de prensa divulgada en sus redes sociales.

Tras llevar a cabo la detención del docente, los funcionarios lo trasladaron al Centro de Coordinación Policial San Francisco Oeste, donde quedó en condición de privado de libertad.

La investigación quedó a disposición de la Fiscalía 33 del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones del caso.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por CPBEZ (@cpbezoficial)

