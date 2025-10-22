Fue a Falcón por una oferta de trabajo, encontraron su cuerpo semanas después

Las autoridades avanza en las investigaciones sobre la muerte de un hombre de 45 años, llamado Jorge Antonio Mendoza González, cuyo cuerpo fue encontrado esta semana en la ciudad de Coro, en el estado Falcón.

El caso se remonta hasta el pasado 2 de octubre, cuando Mendoza salió de una urbanización de Ciudad Ojeda, en el estado Zulia. Estaba acompañado de otro hombre, con quien se trasladó en un carro beige hacia Coro.

Desde entonces, la familia de Mendoza no se pudo contactar con él y, pocos días después, presentó una denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De acuerdo a medios regionales, Mendoza viajó hacia Falcón por una supuesta oferta de trabajo. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la persona que viajó con él.

CUERPO DE MENDOZA

Durante las labores de rastreo, detectives del Cicpc ubicaron a un adolescente y, durante el interrogatorio, este confesó que colaboró en el entierro del cuerpo de Mendoza. Luego aceptó colaborar con las autoridades.

Agentes de seguridad localizaron el cadáver de Mendoza en un terreno de Coro cerca de las 8 de la noche del lunes. De igual forma, encontraron el carro con el que viajó abandonado en el sector 5 de Julio de la capital falconiana.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar el móvil del crimen y las circunstancias en las que Mendoza falleció. Los familiares de la víctima exigen que se dé con el paradero de los asesinos.