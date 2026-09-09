Detuvieron a joven por agredir con un cuchillo a su pareja adolescente, lo que le hizo fue atroz

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por abusar sexualmente de su pareja de tan solo 16 años mientras la amenazaba con un cuchillo en el municipio Maneiro en Nueva Esparta.

La mamá de la víctima acudió con ella a las autoridades para denunciar lo ocurrido. La denunciante manifestó que la pareja sentimental de la menor la trasladó hasta su residencia ubicada en el Sector San Fernando, calle Antonio Caraballo, Residencias Villas del Sol, donde la agredió a físicamente luego de sostener una fuerte discusión, causándole cortaduras con un cuchillo en los brazos y en el pecho. Además, le destrozó el celular.

No conforme con eso, el hombre abusó sexualmente de ella bajo amenazas. De acuerdo con la ficha policial, el sujeto responde al nombre de Jorman Javier Cabello Rodríguez, de 20 años.

«La denunciante aportó la ubicación exacta donde el sospechoso podía ser localizado, detallando su vestimenta para el momento», precisó la policía de Maneiro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Policía Municipal de Maneiro (@policia_maneiro)

De inmediato una comisión policial se trasladó al lugar y tras varios minutos de búsqueda lograron dar con el hombre.

«Al solicitarle su documento de identidad y verificar sus datos filiatorios, se constató que correspondía al individuo señalado, por lo que se le informó el motivo de su presencia y se practicó su aprehensión formal», acotó el organismo.

Al detenido lo trasladaron al Centro de Coordinación Policial con sede en Agua de Vaca y quedó a la orden del Ministerio Público.