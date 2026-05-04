Detuvieron a hombres del video viral que fueron encarados en playa de Guanta por tener la música alta

Unos hombres que discutieron con una señora que les pidió bajar el volumen de la música en una playa de Guanta, en Anzoátegui, terminaron detenidos por funcionarios de Poliguanta gracias a un video que se viralizó en las redes sociales.

Lo que debió ser un momento de disfrute para las familias que visitaban este sábado el balneario la Conomita, se convirtió en un episodio desagradable, por la actitud de estos sujetos.

Según se puede apreciar en el material audiovisual, la señora reclamaba a los hombres y les pedía que bajaran el volumen porque allí había un niño con autismo.

Sin embargo, ellos, en lugar de tener consideración, se portaron de manera grosera con la señora que reclamaba.

“No le vamos a bajar nada”, gritaba uno de ellos, manoteando y gesticulando. Mientras la señora trataba de explicarles que solo tenían que bajar el volumen a la música porque su carpa estaba cerca.

Incluso, los sujetos acusaron a la señora de “faltarles el respeto”, por el reclamo, a lo que ella respondió que quienes estaban cometiendo una falta de respeto eran ellos.

#3May #Anzoátegui #Denuncia @CATERINAV: A manera de reflexión. pic.twitter.com/A7nEqQXNLz

Este video circula en las redes.

En Venezuela debemos volver a la educación y el respeto por el otro.

Gentileza, amabilidad.

La mujer dice “al lado hay un niño con autismo”. — Reporte Ya (@ReporteYa) May 3, 2026

INTERVIENE LA POLICÍA

Debido a que el video se hizo viral, intervino la Policía municipal, Poliguanta y detuvo a los sujetos.

En otro video publicado por el organismo policial, se pudo ver que, este domingo, llevaron a los hombres, cuyas identidades se desconocen, a la sede del organismo.

Allí les dieron una charla acerca de la sana convivencia y del respeto hacia los demás, particularmente a personas con condiciones especiales.