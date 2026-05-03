VIRAL: Inesperado video del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, causa revuelo en Internet

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dejó a un lado la formalidad política para disfrutar de una noche en familia. Durante una fiesta efectuada este sábado, se convirtió en protagonista de un momento inesperado.

A través de un video difundido en redes sociales, por parte de Dan Scavino, asesor del presidente Donald Trump, se observa al funcionario asumir el rol de DJ y animar la pista de baile.

«¡Nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio, ¡también es DJ en bodas! Aquí lo vemos en acción esta noche en una boda familiar», escribió Scavino en su cuenta de X (Twitter).

En el video se puede apreciar a varios familiares saltando en grupo al ritmo de música electrónica. De acuerdo a reportes de medios locales, la celebración se dio en Florida y se trataba de familiares de Dan Scavino.

Al fondo aparece Rubio junto al DJ, colocándose los audífonos y manipulando la consola.

Luego, el secretario de Estado levanta las manos animando a los presentes con gestos de entusiasmo.

Rápidamente, las imágenes generaron comentarios en plataformas digitales, muestra a Rubio en una faceta poco habitual, disfrutando de la celebración y compartiendo con sus allegados en un contexto íntimo y relajado.

Los usuarios no tardaron en publicar fotos trabajadas y con leyendas como “Marco puede hacerlo todo”.