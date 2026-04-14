Sucesos

Detuvieron a hombre que se viralizó en Maracaibo tras golpear a su hijo por poncharse en un juego de béisbol

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre en Maracaibo por golpear a su propio hijo por poncharse en un juego de béisbol.

El detenido por funcionarios de Polimaracaibo quedó identificado como Jonathan José Castillo Méndez, quien sería conductor de la línea Milagro Norte.

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A través de redes sociales se hizo viral un video en el que los padres de los niños del quipo de la Pequeña Liga de Coquivacoa le reclamaban por haber agredido físicamente a su propio hijo de tan solo ocho años en el estadio ubicado en la Urbanización San Jacinto.

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Ante la indignación de las personas, una comisión policial se trasladó al sitio y entrevistó a diferentes testigos, quienes señalaron que Castillo Méndez había golpeado a su hijo en pleno desarrollo del juego deportivo.

Por lo cual, los uniformados procedieron a realizar la detención del hombre y activaron un equipo de guardia del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Maracaibo,  con la consejera 5.ª de Protección para el momento de los hechos.

Posteriormente, trasladaron al menor de inmediato a un centro de salud para que lo evaluaran especialistas. De igual forma, testigos acudieron al comando policial para rendir las entrevistas legales pertinentes que sustenten el caso.

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