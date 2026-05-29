Desarticulan red de secuestros virtuales en Venezuela: Era liderada por un preso desde la cárcel de Bogotá

Organismos de seguridad privaron de libertad a cuatro personas por estar implicados en la modalidad denominada como «secuestro virtual» a través de la plataforma de ventas Marketplace.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que a pesar del arresto de estas personas también lograron identificar a 20 víctimas.

«Entre los detenidos está Alí Rafael Montilla Ollarves (39), Sahanys Yudeysi Aranguren Freites (30), Gregori Elvis Gutiérrez Arangure (40) y, Vanessa Antonieta Velis Hernández (25)», indicó.

Rico sostuvo que se pudo establecer su vínculo con Octavio Obrehayan Rodríguez Esquivel, recluido en el Centro Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota, donde cumple una condena de 50 años por robo y homicidio en perjuicio de un funcionario de la Policía Nacional de Colombia, ocurrido en julio 2024. Además, este sujeto era la pareja de Vanessa.

En este sentido, el director del Cicpc explicó que este delincuente, desde el centro de reclusión y a través de distintos números internacionales, se encargaba de ejecutar la intimidación telefónica durante los secuestros virtuales.

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¿CÓMO OPERAN LOS DELINCUENTES?

Según Rico, usan principalmente la plataforma de Marketplace para estos «secuestros virtuales».

«Ofrecen algún bien a un buen precio y usted tiene que ir a buscarlo a algún lugar, a llevar el dinero. Cuando usted va a ese sitio lo mandan a mover de un lugar a otro y cuando llega a un paraje solitario hacen ver que lo están siguiendo, de que lo están observando. Lo llaman por teléfono y evitan que usted tranque la llamada», señaló.

Posteriormente, el delincuente que está llamando desde una cárcel de Colombia, lo mantiene allí en el teléfono y le pide sus datos y un número de celular de un familiar suyo bajo amenaza de muerte.

«La persona pasa ese teléfono y hacen una llamada al familiar y le dicen que usted está secuestrado. Pero la persona no está secuestrada, solamente la tienen sometida por teléfono, mientras le piden a la familia que deposite un dinero», detalló.

Cuando los delincuentes reciben el dinero y por fin permiten que la víctima cuelgue el teléfono, es que la persona puede comunicarse con su familia y se dan cuenta de que nunca hubo ningún secuestro.

Para finalizar, hizo un llamado a las personas a estar alertas y a denunciar cualquier situación irregular.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 74 del Ministerio Público.