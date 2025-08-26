Detuvieron a hombre que se dedicaba a vender animales exóticos, esto ofrecía por Facebook

Funcionarios policiales privaron de libertad a un hombre que se dedicaba a comercializar animales exóticos a través de la red social Facebook.

«Tras un minucioso trabajo de campo realizado por la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal, realizaron la detención de un individuo que se dedicaba a la venta de hurones, erizos africanos y pericos», informó el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de Instagram.

El detenido responde al nombre de Kenny José Pérez García de 40 años de edad. De acuerdo con la información recabada al momento de su captura, se encontraba vendiendo dos ejemplares de erizos africanos por 50 dólares cada uno.

Tras recibir la denuncia correspondiente, los uniformados empezaron con labores de inteligencia para dar con su paradero. Una vez lograron ubicar su vivienda recuperaron otros ejemplares de la misma especie.

«Una vez en el sitio, también se ubicaron hurones y pericos, los cuales fueron rescatados en conjunto con la Unidad de Diversidad Biológica del Ministerio de Ecosocialismo, quienes acudieron con un veterinario, quien se encargó de realizar un chequeo primario, verificando el estado de salud de cada especie», añadió Rico.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público que seguirá con todas las diligencias correspondientes al caso.