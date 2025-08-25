Mundo

IMPACTANTE VIDEO: Hombre resultó gravemente herido en plena feria taurina, lo cornearon en el abdomen

Un hombre de 44 años, originario de Puebla, sufrió heridas de gravedad por parte de un toro en el abdomen e ingle mientras participaba en la  Huamantlada 2025 en el pueblo de Huamantla, Tlaxcala, México.

En un video divulgado en redes sociales  se puede ver  que el hombre saltó la barrera de seguridad y se puso frente al toro. De inmediato el animal comenzó a atacarlo y lo dejó tendido en el suelo hasta perder su interés.

Sin embargo, cuando el toro se estaba alejando, el hombre se volvió a parear tambaleante, por lo que el animal se regresó y siguió con el brutal ataque hasta dejarlo inerte en el suelo.

Organismos de emergencia en el sitio trasladaron al herido al Hospital General IMSS-Bienestar de Huamantla para una cirugía de emergencia.

Autoridades reportaron un total de ocho lesionados durante el evento. Además del caso grave, otras siete personas sufrieron lesiones menores, una mujer y siete hombres, con edades entre 8 y 62 años, y no requirieron hospitalización.

El director de Atención Especializada a la Salud en Tlaxcala, José Ricardo Rosas Velázquez, destacó la labor de más de 300 trabajadores de la salud (médicos, especialistas y enfermeras), quienes atendieron a los heridos en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT).

La Huamantlada es uno de los actos centrales de la Feria de Huamantla. Se trata de un encierro taurino único en su tipo cuyo eje es la suelta de toros bravos por las calles del Centro Histórico. Los animales son perseguidos por participantes y el espectáculo convoca a miles de espectadores.

