Detuvieron a hombre que abusó de una adolescente con autismo en Carabobo, la conoció en un parque

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre implicado en abuso sexual a una menor de 13 años con condición de autismo en Naguanagua, en el estado Carabobo.
«El procedimiento se llevó a cabo en conjunto con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Naguanagua, estado Carabobo», informó la policía de Naguanagua.
Este hombre de 19 años conoció a la víctima en un parque adyacente, donde se ganó su confianza. Posteriormente, este hombre la invitó a su casa. Una vez dentro y con el control de la situación, la despojó de su vestimenta para abusarla.
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Tras lo ocurrido la víctima contó lo sucedido a su familia, quienes procedieron a hacer la denuncia ante las autoridades correspondiente, quienes acudieron de inmediato a detener al depravado. En el procedimiento también colaboró el Servicio de Investigación Penal del Cicpc.
El caso quedó a la orden de la Fiscalía Vigésima (20°) del Ministerio Público del Estado Carabobo.
El organismo policial hizo un llamado a toda la ciudadanía a formalizar su denuncia ante cualquier delito o irregularidad.