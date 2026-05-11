Detuvieron a hombre por robar celulares en Chacao, así era su modus operandi cerca de conocido centro comercial

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre que se dedicaba a hurtar celulares en el municipio Chacao.

«Funcionarios de la Delegación Municipal Chacao, realizaron la aprehensión de Pedro Luis Caballero Guevara (59), en las adyacencias del Centro Comercial Sambil por hurto de celulares», informó el director del Cicpc, Douglas Rico, en una publicación en sus redes sociales.

Los investigadores descubrieron que Guevara captaba a sus víctimas, en Chacao, simulando presentar una emergencia, solicitándole una llamada a los mismos.

En el momento en el que se ganaba la confianza de las personas y le prestaban sus teléfonos para hacer la supuesta llamada, el hombre emprendía la huida para apoderarse de ellos.

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De igual forma, los investigadores descubrieron otro modus operandi. «Durante el procedimiento, también se determinó que éste le manifestaba a las víctimas que requería de su ayuda para realizar una mudanza y al ganarse su confianza, los agredió físicamente, los despojó de sus celulares y huyó del lugar».

Al momento de su captura, se recuperaron cuatro celulares, un bolso, unas llaves y un control de vehículo.

El hombre quedó a la orden del Ministerio Público que seguirá con la investigación del caso.