Recibió una llamada para decirle que le iban a entregar un dinero que le debían y al salir de su casa tuvo un desenlace fatal

Un cruel asesinato sacudió este domingo al barrio la Dolorita de Petare, luego de que una mujer recibió una llamada para decirle que le iban a pagar un dinero y al salir de su casa recibió un disparo en el rostro que le produjo la muerte casi de forma inmediata.

De acuerdo a información suministrada por el reportero especializado en sucesos, Román Camacho, la víctima quedó identificada como Sugey Marina Terán, de 25 años de edad.

El trágico hecho ocurrió específicamente en el sector El Guamo, en horas de la madrugada de este domingo. Según el relato de vecinos y allegados de la occisa, se pudo conocer que la mujer recibió una llamada, a su teléfono celular, cuando se encontraba en su casa en compañía de unos amigos.

Los testigos afirman que a Sugey la conminaron a salir a la puerta del inmueble para recibir un dinero que le adeudaban, aunque la mujer nunca precisó quien fue la persona que la llamó.

Los amigos que la acompañaban en la vivienda, se fueron a dormir mientras la mujer quedó esperando en las afueras de su casa a su supuesto deudor.

QUEDÓ TENDIDA EN EL PAVIMENTO SIN SIGNOS VITALES

Aunque se desconoce a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos, vecinos indican que escucharon un disparo y al salir vieron a la mujer tendida en el pavimento, ya sin signos vitales.

Por su parte, los amigos de la víctima se enteraron en la mañana sobre lo ocurrido. Las autoridades se apersonaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes para dar con el móvil del hecho y ubicar a los principales sospechosos.