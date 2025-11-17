Sucesos

Detuvieron a estudiante de la GNB tras dar a luz en un baño, lo que hizo con el bebé fue horrible

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Yaracuy

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una estudiante de la Guardia Nacional Bolivariana que dio a luz a su bebé y lo arrojó a la basura en el estado Yaracuy.

La joven de 19 años estudiaba en el Centro de Formación de Tropas Profesionales de la GNB extensión Corumbos, ubicada en la parroquia Salom, municipio Nirgua.

De acuerdo al medio Yaracuy Al Día, la joven ocultó el embarazo y dijo sentir dolor por menstruación, aunque en realidad era que estaba en proceso de parto.

La estudiante habría dado a luz en el baño del comando militar. Posteriormente, lanzó al bebé a la papelera para luego llevarlo al basurero principal del lugar.

Sin embargo, allí fue rescatado por varias compañeras que de inmediato se lo devolvieron. Aunque, ella se negó y lo volvió a tirar en la basura.

En medio de la situación, un superior del organismo militar se percató de lo que ocurría. Ante esto, ordenó el traslado de ambos al Hospital Padre Oliveros de Nirgua, pero el menor ingresó sin signos vitales.

Tras la muerte, los médicos dieron el reporte a funcionarios del Cicpc, quienes iniciaron la respectiva investigación.

La estudiante fue puesta a la orden del Ministerio Público del estado Yaracuy.

 

