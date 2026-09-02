Detuvieron a empleado de conocida tienda de tecnología por robar 16 celulares de alta gama, así lo atraparon

Funcionarios de PoliLagunillas, en el estado Zulia, detuvieron a un hombre implicado en el hurto de 16 teléfonos celulares de alta gama en la conocida tienda IVOO en Ciudad Ojeda.

La información fue dada a conocer por el director general del organismo policial, comisario general Henry Barco Rojas.

En ese sentido, detalló que el aprehendido quedó identificado como Jesús Javier Reyes Arambulo, de 45 años, quien se desempeñaba como coordinador del área de garantías de la sucursal.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde del 31 de agosto. La medida se tomó luego de que el gerente de la tienda interpusiera la denuncia por la sustracción de equipos de diferentes marcas.

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Tras recibir la alerta, los uniformados iniciaron las investigaciones correspondientes y procedieron con la captura del hombre mientras cumplía su jornada laboral.

Asimismo, el director de PoliLagunillas informó que se recuperó uno de los 16 celulares sustraídos. Sin embargo, el resto de los dispositivos fueron comercializados a través de las redes sociales por el mismo.

Las investigaciones arrojaron que el sospechoso tenía cuatro meses cometiendo este delito.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 42 del Ministerio Público.