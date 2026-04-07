Detuvieron a dos PNB en Charallave por ofrecer servicios ilegales en grupos de WhatsApp

Organismos de seguridad privaron de libertad a dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por ofrecer servicios ilegales a través de grupos de WhatsApp.

Las detenciones se llevaron a cabo en un operativo realizado en Charallave, estado Miranda, por parte de detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los detenidos responden a los nombres de Xavier Eduardo Chirinos García, de 21 años, y Orlando José Rojas García, de 29 años, ambos adscritos a la División de Inteligencia Estratégica de la PNB, ubicada en el sector La Mata de Charallave, informó el medio local Notituy24.

Entre los servicios que ofrecían destacaba el de verificación de antecedentes penales a través del Sistema Integral de Información Policial (Siipol), la base de datos administrada por el Cicpc. En este sentido, precisaron que para ello usaban sus usuarios y credencial, ya que no todos los funcionarios tienen acceso al sistema.

Además de verificar antecedentes penales, también ofrecían servicios de chequeo del estatus de vehículos, cobrando $10 en efectivo por cada revisión.

De igual forma, estos funcionarios gestionaban trámites en diversas instituciones del Estado, incluyendo el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt), y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), así como en lo relacionado con el Registro Civil Venezolano (RCV).

Al momento de la detención ninguno de los dos funcionarios estaban prestando servicio.