Detuvieron a dos hombres por usar «software automatizado para manipular subastas» del BCV

Organismos de seguridad privaron de libertad a dos hombres acusados de «manipular el mecanismo de subasta cambiaria oficial del Banco Central de Venezuela y obtener ganancias ilícitas».

Investigadores pertenecientes al grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), identificaron a los detenidos como José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera.

«Integraban una red dedicada a actividades ilícitas. Dicha red se especializaba en el comercio ilegal de plataformas y cuentas bancarias, utilizando software automatizado a través de la plataforma Binance, con el objetivo de manipular el mecanismo de subasta cambiaria oficial del Banco Central de Venezuela y obtener ganancias ilícitas», indicaron.

«Estas acciones impactan de forma negativa en el valor del bolívar y el mercado cambiario nacional, enmarcando su actuar en la llamada guerra económica contra el Estado venezolano. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una laptop que contenía el software malicioso, teléfonos celulares marca iPhone y otros equipos electrónicos destinados a la captación de usuarios», precisaron.

Asimismo, señalaron que los ciudadanos mantenían posturas políticas de orientación radical y participaban activamente en grupos de WhatsApp donde manifestaban opiniones contrarias al Estado venezolano que incurrían en el delito de incitación al odio.