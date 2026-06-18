Asesinaron a un concejal del Psuv en Zulia mientras veía un partido del Mundial en un local

Enyer Castillo, concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el municipio Jesús María Semprún en el estado Zulia fue asesinado la noche de este miércoles.

El hecho ocurrió mientras Castillo estaba junto a un grupo de amigos en un local nocturno viendo el partido entre Colombia y Uzbekistán del Mundial.

Tras varios minutos de haber comenzado el juego, dos hombres armados irrumpieron en el local y dispararon contra Castillo, sin mediar palabras. El concejal fue trasladado hasta el Hospital I Casigua El Cubo, donde falleció minutos más tarde por la gravedad de las heridas, reseñó el Diario Avance.

DETUVIERON A UNO DE LOS IMPLICADOS EN EL CRIMEN CONTRA EL CONCEJAL

De acuerdo a los reportes oficiales, uno de los sujetos, identificado como Miguel Alexander Colmenares, fue detenido por las personas que estaban en el local. Esto hasta que llegaron funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia.

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El otro sicario huyó del lugar a bordo de una moto, por lo que está siendo buscado por las autoridades.

Organismos policiales mantienen las investigaciones en el estado Zulia para esclarecer el hecho y saber quién estaría detrás de este crimen.