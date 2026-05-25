Detuvieron a asaltante que dejó sin voz a su víctima tras apuñalarlo en la garganta en el Parque Los Caobos

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por «homicidio en grado de frustración» en la avenida México en Caracas.

«Tras un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la delegación municipal Simón Rodríguez, permitió la captura de Dirwan Valentín Márquez Cortez (41), en la avenida México, adyacente a la plaza Los Museos, parroquia La Candelaria, municipio Libertador, Caracas, por homicidio en grado de frustración», informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

Todo comenzó cuando Dirwan y un cómplice, quien se encuentra prófugo de la justicia, interceptaron a la víctima en las cercanías del parque Los Caobos con el objetivo de robarlo.

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Sin embargo, esta persona puso resistencia al robo, ante lo cual Dirwan sacó una arma blanca y lo apuñaló en el cuello para posteriormente huir del lugar.

Al cabo de unos minutos trasladaron a la víctima al Hospital Dr. José María Vargas, donde de acuerdo con los estudios médicos, perdió la voz.

Rico precisó que debido a la gravedad de la herida sigue bajo observación de los especialistas.

Con respecto al asaltante, quedó a la orden del Ministerio Público para responder por sus actos.