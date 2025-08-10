Sucesos

Detienen por «extorsión» a hombre que se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía de Chacao, así era su modus operandi

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Detienen por "extorsión" a hombre que se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía de Chacao
Foto; Policía de Chacao

Un hombre que se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía de Chacao para extorsionar a comerciantes de la zona fue detenido y presentado ante tribunales donde le fue dictada privativa de libertad.

Tabla de Contenido
MODUS OPERANDITAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: SIMULÓ EL HURTO DE UNA MOTO EN LARA: TODO FUE POR UNA VENGANZA, PERO DESCUBRIERON SU MACABRO PLAN

La medida la tomó la jueza cuadragésima quinta de control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), quien decidió que al hombre lo imputen en cautiverio, por sus actividades ilícitas.

Leer Más

En Bolívar: Indígena fue acribillado por dos hermanos en presunta «venganza»
BOLÍVAR: Mató a un hombre de un disparo porque le robó parte de su cosecha
Caso Franyelis: Seis años de cárcel para adolescente que ebrio mató a golpes y abusó de su hermanastra de 5 años
EN CARACAS: Coronel de los bomberos habría sido asesinado a tiros por un motorizado tras una discusión

El director de PoliChacao, comisario mayor Luis Gonzalo Fernández de Córdova, informó que el sujeto, identificado como Ángel Régulo Lara, de 48 años de edad, resultó aprehendido en flagrancia.

MODUS OPERANDI

Funcionarios de Polichacao se trasladaron a la avenida Sur de Altamira, específicamente en la calle «Los Talleres», para verificar una denuncia por extorsión hecha por uno de los dueños de un taller.

En el sitio, los uniformados abordaron al sospechoso y al denunciante. Este último dijo sentirse amenazado por Lara, quien le exigía la cantidad de 50 dólares americanos semanales con el fin de permitirle continuar con labores de reparaciones y obras en un taller.

Lara le exigía esta cantidad como supuesto representante de la Alcaldía de Chacao y se presume que lo hacía con otros comerciantes de la zona.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: SIMULÓ EL HURTO DE UNA MOTO EN LARA: TODO FUE POR UNA VENGANZA, PERO DESCUBRIERON SU MACABRO PLAN

El hombre resultó detenido en el procedimiento y puesto a la orden del Ministerio Público por los agentes de Polichacao.

Asimismo, se conoció que Lara presentaba registros por extorsión y estaba solicitado por el Juzgado Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del AMC, según el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

El detenido se encuentra actualmente en los calabozos de la Policía Municipal de Chacao; no obstante, la jueza le fijó su lugar de reclusión en el Centro Penitenciario Rodeo II, ubicado en Guatire, estado Miranda.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

SIGUE LA VIOLENCIA EN ECUADOR: Hombres fuertemente armados realizaron ataque a una discoteca que dejó al menos ocho muertos
SIGUE LA VIOLENCIA EN ECUADOR: Hombres fuertemente armados realizaron ataque a una discoteca que dejó al menos ocho muertos
Mundo
Anuncian despliegue para reinsertar jóvenes que estén fuera del sistema escolar
Anuncian despliegue para buscar y reinsertar jóvenes que estén fuera del sistema escolar
Venezuela
Argentina emitió alerta de búsqueda de sicario venezolano liberado por error en Chile
Argentina emitió alerta de búsqueda de sicario venezolano liberado por error en Chile tras cometer un asesinato
Mundo