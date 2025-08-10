Detienen por «extorsión» a hombre que se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía de Chacao, así era su modus operandi

Un hombre que se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía de Chacao para extorsionar a comerciantes de la zona fue detenido y presentado ante tribunales donde le fue dictada privativa de libertad.

La medida la tomó la jueza cuadragésima quinta de control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), quien decidió que al hombre lo imputen en cautiverio, por sus actividades ilícitas.

El director de PoliChacao, comisario mayor Luis Gonzalo Fernández de Córdova, informó que el sujeto, identificado como Ángel Régulo Lara, de 48 años de edad, resultó aprehendido en flagrancia.

MODUS OPERANDI

Funcionarios de Polichacao se trasladaron a la avenida Sur de Altamira, específicamente en la calle «Los Talleres», para verificar una denuncia por extorsión hecha por uno de los dueños de un taller.

En el sitio, los uniformados abordaron al sospechoso y al denunciante. Este último dijo sentirse amenazado por Lara, quien le exigía la cantidad de 50 dólares americanos semanales con el fin de permitirle continuar con labores de reparaciones y obras en un taller.

Lara le exigía esta cantidad como supuesto representante de la Alcaldía de Chacao y se presume que lo hacía con otros comerciantes de la zona.

El hombre resultó detenido en el procedimiento y puesto a la orden del Ministerio Público por los agentes de Polichacao.

Asimismo, se conoció que Lara presentaba registros por extorsión y estaba solicitado por el Juzgado Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del AMC, según el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

El detenido se encuentra actualmente en los calabozos de la Policía Municipal de Chacao; no obstante, la jueza le fijó su lugar de reclusión en el Centro Penitenciario Rodeo II, ubicado en Guatire, estado Miranda.