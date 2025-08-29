Detenido hombre que exigía $1.500 a cambio de no publicar fotos íntimas de la novia de su mejor amigo

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre que exigía 1.500 dólares a cambio de no publicar fotos íntimas de la novia de su mejor amigo en Cojedes.

El sujeto quedó identificado como Hamer José Olivar Hechandía, de 20 años.

El director del Cicpc, Douglas Rico, acotó que el arresto ocurrió en el sector Los Silos, parroquia San Carlos de Austria, municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes.

«A través del trabajo de investigación realizado se pudo determinar que Hamer, ingresó a la nube de almacenamiento de su mejor amigo y observó las fotografías íntimas de su novia, las cuales transfirió a su celular», indicó.

Rico sostuvo que una vez Olivar Hechandía las obtuvo se creó un perfil en la red social Facebook para contactar a la joven y exigirle dicha suma de dinero.

«Esto a cambio de no difundir el material privado, logrando obtener parte del dinero a través de pago móvil», expresó el comisario.

Ante esto, Douglas Rico señaló que se realizó un análisis de trazas bancarias y dispositivo de inteligencia que permitió la detención del hombre y la ubicación de un celular, donde tenía las fotografías de la víctima.

El hombre quedó a la orden del Ministerio Público.

OTRO CASO: DETUVIERON A HOMBRE QUE SE DEDICABA A VENDER ANIMALES EXÓTICOS

Funcionarios policiales privaron de libertad a un hombre que se dedicaba a comercializar animales exóticos a través de la red social Facebook.

«Tras un minucioso trabajo de campo realizado por la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal, realizaron la detención de un individuo que se dedicaba a la venta de hurones, erizos africanos y pericos», informó el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de Instagram.

El detenido responde al nombre de Kenny José Pérez García de 40 años de edad. De acuerdo con la información recabada al momento de su captura, se encontraba vendiendo dos ejemplares de erizos africanos por 50 dólares cada uno.

Tras recibir la denuncia correspondiente, los uniformados empezaron con labores de inteligencia para dar con su paradero. Una vez lograron ubicar su vivienda recuperaron otros ejemplares de la misma especie.

«Una vez en el sitio, también se ubicaron hurones y pericos, los cuales fueron rescatados en conjunto con la Unidad de Diversidad Biológica del Ministerio de Ecosocialismo, quienes acudieron con un veterinario, quien se encargó de realizar un chequeo primario, verificando el estado de salud de cada especie», añadió Rico.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público que seguirá con todas las diligencias correspondientes al caso.