El Tribunal Segundo de Control del estado Bolívar ratificó este sábado 21 de noviembre la medida privativa de libertad contra Ibrahim Refai Alrifai, conocido como «Ibo», de 21 años de edad, por su presunta responsabilidad en la muerte del técnico de celulares Alejandro Lista, de 32 años.

Durante la audiencia de presentación realizada en horas de la noche, la instancia judicial acordó precalificar el delito como homicidio intencional calificado por motivos fútiles y alevosía.

Asimismo, el juzgado desestimó la solicitud de la defensa de otorgarle una medida cautelar para enfrentar el proceso en libertad, al determinar que existe peligro de fuga.

El procedimiento judicial se llevó a cabo luego de que al imputado lo trasladaran en horas de la tarde a la Sala de Resguardo y Garantías de Privados de Libertad, tras su aprehensión la noche del viernes 20 de noviembre por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De acuerdo con los elementos expuestos en el caso, entre los cuales figuran grabaciones de cámaras de seguridad consignadas como evidencia, el hecho ocurrió cuando Lista recibió un golpe en el rostro presuntamente propinado por Alrifai en medio de un reclamo por el cobro de una deuda, lesión que posteriormente le causó la muerte.

Por disposición del tribunal, el detenido permanecerá recluido en la sede del Cicpc en Puerto Ordaz a la espera de la audiencia preliminar, la cual deberá celebrarse dentro del lapso legal de 45 días establecido en la legislación venezolana.