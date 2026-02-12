Sucesos

A sangre fría: Atacó a batazos a un joven ‘por quemar basura’ en plena calle de Caracas

Por Carlos Ramiro Chacín
Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 49 años, identificado como Junior José Colmenares Escalona, quien habría asesinado a batazos un joven en la avenida Panteón, en el municipio Libertador de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Colmenares. La víctima está identificada como Giovanni Francisco Chataing Longa, de 29 años.

El caso se remonta hasta el pasado 7 de febrero, cuando Colmenares habría visto a Chataing quemando basura en la avenida, a la altura del barrio Terraplén. Presuntamente, el victimario sometió al joven y después lo atacó brutalmente.

Douglas Rico informó en redes sociales sobre el caso. Foto: Archivo

«Lo golpeó salvajemente con un bate, cuando se encontraba quemando desechos sólidos, para luego llevarlo a la parte baja del sector, con la finalidad de ocultarlo», detalló Rico.

CAPTURA DE COLMENARES

Unos transeúntes se percataron del accionar de Colmenares, conocido como El Chigüire, y este huyó a toda velocidad de la escena del crimen. El joven fue trasladado a un centro de salud, pero «falleció debido a las heridas que presentaba».

El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

Por su parte, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) colaboraron en el operativo y lograron retener a Colmenares. Luego el sujeto fue oficialmente detenido y el caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos de rigor.

