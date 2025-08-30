Sucesos

2 Min de Lectura
Detenido por hacer «motopiruetas» en Zulia tras prohibición de Tarek William Saab

Las autoridades policiales detuvieron este viernes a un joven de 18 años, identificado como Alexander Aguirre, por, presuntamente, hacer «motopiruetas» en las calles de la localidad de Villa del Rosario, en el estado Zulia.

La Policía Municipal de Rosario de Perijá informó en sus redes sociales sobre la captura de Aguirre. De acuerdo al reporte policial, una vecina del sector Las Casitas alertó sobre un joven haciendo «motopiruetas» en la calle.

«Se encontraba un individuo en moto realizando piruetas en plena vía pública y contribuyendo a la contaminación sónica por escapes resonadores y detonaciones, poniendo en peligro su vida y la de terceros», expuso la policía.

ASÍ DETUVIERON A AGUIRRE

La policía municipal formó una comisión y un grupo de funcionarios se desplazó hasta el sector mencionado. Una vez identificaron a Aguirre, el joven resultó detenido e incautaron la motocicleta que estaba conduciendo.

«Donde se procede a la detención de dicho ciudadano mencionado junto al vehículo tipo moto usado en las piruetas», expuso la policía municipal. Luego Aguirre fue trasladado a la sede policial y puesto a la orden del Ministerio Público.

González
El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

La captura de Aguirre se dio luego de que el fiscal general, Tarek William Saab, prohibió las motopiruetas en todo el territorio nacional. Además, puso en marcha una campaña para disminuir los accidentes de motos y concientizar a los conductores.

