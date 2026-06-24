Detenido hombre que mató a un abuelito en La Guaira, se aprovechó de su confianza para entrar a su casa y robarlo

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre por el asesinato de un abuelito de 68 años en La Guaira.

La víctima, identificada como José Rafael Morín Gómez, fue asesinado el pasado 21 de diciembre en su residencia ubicada en la urbanización Colinas de la Atlántida en la parroquia Catia La Mar tras ser sometido para ser despojado de sus pertenencias.

Al conocer el caso, comisiones de la Delegación Municipal La Guaira iniciaron un trabajo de investigación que permitió la ubicación y detención de Moisés Alejandro Girot Ramírez, de 24 años.

EL HOMBRE SE APROVECHÓ DEL ABUELITO

El director del Cicpc, Douglas Rico, acotó que el hombre se valió de la confianza del sexagenario. Y es que este le permitía el ingreso a su vivienda, por lo que planificó despojarlo de sus pertenencias.

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«Por ello, el día del hecho, tras un descuido de la víctima, lo sometió. Y le propinó múltiples golpes, que le causaron la muerte, para luego huir con el vehículo de la víctima», señaló en sus redes.

Tras su detención se recuperó el vehículo del occiso. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.