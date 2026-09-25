Destino final en Yaracuy: Sobrevivió al golpe de un vehículo, se sentó en la acera y el objeto menos pensado cayó sobre él

Los habitantes de la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, están conmocionados por la muerte de José Meleán Camacho, un señor de unos 60 años que murió luego de que le cayera encima una guaya eléctrica.

Los hechos se dieron cerca de las 4:30 de la tarde del jueves en la Avenida Caracas, en la capital yaracuyana. Meleán, conocida por la comunidad como Pinky, estaba caminando por la calle cuando fue arrollado por un vehículo.

De acuerdo al medio regional Yaracuy al Día, Meleán sufrió lesiones leves en el siniestro vial y se levantó poco después. En tal sentido, caminó hasta la acera y se sentó en la esquina de la referida avenida.

Unos instantes después, una guaya se desprendió y cayó sobre Meleán, generando una intensa descarga eléctrica. Un testigo auxilió al sexagenario, pero el señor, aparentemente, ya se encontraba sin signos vitales.

CONMOCIÓN POR MELEÁN

Meleán fue trasladado de emergencia al Hospital Central Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe, en donde confirmaron su fallecimiento. Luego las autoridades locales tuvieron conocimiento del caso.

Funcionarios de la Policía regional, Bomberos de Yaracuy y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se desplazaron a la escena de la tragedia. Cerraron el acceso a la vía y tomaron medidas de seguridad, puesto que la guaya permanecía sobre el asfalto.

Vecinos de la zona aseguraron que estuvieron cinco horas sin electricidad. Justo cuando el servicio fue restablecido, la guaya del transformador se desprendió e impactó el cuerpo de Meleán.

De igual forma, señalaron que Meleán solía permanecer en este sector, a pesar de que era residente de Zumuco. Cuando ocurrió la tragedia, supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades avanzan en las investigaciones del caso para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. Mientras tanto, los residentes del centro de San Felipe permanecen conmocionados por la muerte de Meleán.