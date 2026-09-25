Sucesos

«Fue horrible, la gandola se llevó todo por delante»: Hablaron testigos del choque múltiple en La Yaguara

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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Luego del catastrófico accidente provocado por una gandola en La Yaguara, que dejó un saldo de dos muertos, 16 heridos y 20 vehículos afectados, testigos relataron como vivieron lo ocurrido.

«No hay palabras. Uno ver muerte adelante de tus ojos es horrible. Ese autobús estaba adelante mío y quedó ahí a medio cruce. Yo crucé y empecé a escuchar el estruendo, y veo pasar la gandola al lado mío, es horrible, se llevó todo por delante», comentó Jorge de Souza, testigo de lo ocurrido.

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De igual forma, su esposa, Nelly dio a conocer otros detalles. «Un motorizado se estrelló, quedó debajo de nosotros y la gandola pasó inmediatamente por el lado y nos llevó toda la parte de adelante. La velocidad que llevaba era impresionante. Saltó la isla como si no pesara nada y le cayó encima a los otros carros».

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Otro testigo describió al medio Noticias 058 la escena. «El camión venía sin frenos, atravesó el cruce del viaducto y empezó a llevarse por el medio a todos los carros que se encontraba por su paso. Fue algo impresionante, algo dantesco porque el camión venía sin frenos y nada lo detenía. Todo lo que se le atravesaba se lo llevaba por el medio».

«Los carros parecían bolitas de hierro», añadió.

Asimismo, otro testigo señaló que el gandolero rodó casi un kilómetro sin la posibilidad de detenerse.

«El gandolero venía desde el kilómetro 1 de El Junquito sin freno y le dio chance de estrellarse en otro lado. Pero me imagino que por los nervios siguió y atropelló a un poco de carros y motos», comentó.

 

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