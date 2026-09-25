«Fue horrible, la gandola se llevó todo por delante»: Hablaron testigos del choque múltiple en La Yaguara

Luego del catastrófico accidente provocado por una gandola en La Yaguara, que dejó un saldo de dos muertos, 16 heridos y 20 vehículos afectados, testigos relataron como vivieron lo ocurrido.

«No hay palabras. Uno ver muerte adelante de tus ojos es horrible. Ese autobús estaba adelante mío y quedó ahí a medio cruce. Yo crucé y empecé a escuchar el estruendo, y veo pasar la gandola al lado mío, es horrible, se llevó todo por delante», comentó Jorge de Souza, testigo de lo ocurrido.

De igual forma, su esposa, Nelly dio a conocer otros detalles. «Un motorizado se estrelló, quedó debajo de nosotros y la gandola pasó inmediatamente por el lado y nos llevó toda la parte de adelante. La velocidad que llevaba era impresionante. Saltó la isla como si no pesara nada y le cayó encima a los otros carros».

Otro testigo describió al medio Noticias 058 la escena. «El camión venía sin frenos, atravesó el cruce del viaducto y empezó a llevarse por el medio a todos los carros que se encontraba por su paso. Fue algo impresionante, algo dantesco porque el camión venía sin frenos y nada lo detenía. Todo lo que se le atravesaba se lo llevaba por el medio».

«Los carros parecían bolitas de hierro», añadió.

🇻🇪 #ÚLTIMAHORA | «Fue algo dantesco, los carros parecían masijos de hierro»: Testigos relatan a @Noticia058 el momento del choque en La Yaguara. Reportan que la gandola venía sin frenos desde el Km 1 de El Junquito e impactó a una Encava, vehículos y motos. Destacan la… pic.twitter.com/hMZfrXO2h1 — Noticia058 (@Noticia058) September 25, 2026

Asimismo, otro testigo señaló que el gandolero rodó casi un kilómetro sin la posibilidad de detenerse.

«El gandolero venía desde el kilómetro 1 de El Junquito sin freno y le dio chance de estrellarse en otro lado. Pero me imagino que por los nervios siguió y atropelló a un poco de carros y motos», comentó.