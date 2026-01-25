Designan fiscales para investigar caso de exalcalde de Yaracuy que fue hallado sin vida en playa de Chichiriviche

El fiscal Tarek William Saab informó el sábado que el Ministerio Público de Falcón designó a la Fiscalía 5 para investigar el caso de Amado Torres, exalcalde en Yaracuy y jefe del Seniat en Tucacas, luego de que lo encontraran sin vida en una playa de Chichiriviche.

En su cuenta de Instagram, indicó que se encargará de esclarecer los hechos que rodean el fallecimiento del funcionario público.

Amado Torres era exalcalde del municipio Cocorote y su cuerpo apareció sin vida el pasado miércoles. Asimismo, se encontraba desaparecido desde la mañana del martes cuando salió a un paseo playero en Chichiriviche, municipio Monseñor Iturriza.

De acuerdo al medio La Mañana, el funcionario abordó una lancha hacia Cayo Sombrero, en el parque nacional Morrocoy.

Una vez la lancha dejó a Torres en el cayo, no se supo más sobre su paradero. Cuando el lanchero regresó a buscarlo, tan solo encontró sus zapatos y celulares en la arena. No había rastro del funcionario.

Familiares de Torres alertaron a las autoridades, las cuales pusieron en marcha una investigación. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron al lanchero en el marco de las pesquisas.

CUERPO DE AMADO TORRES

Cerca de las 10 de la mañana del miércoles, los organismos de emergencias ubicaron el cadáver de Torres en una playa. Una vez levantaron el cuerpo, lo trasladaron a la morgue de Tucacas.

Antes del hallazgo, lugareños especulaban que el exalcalde pudo abordar otra lancha hacia Aruba, Bonaire y Curazao, un viaje que podría tardar hasta 14 horas. Sin embargo, ahora la teoría es diferente.

Fuentes extraoficiales indican que Torres padecía de depresión y ansiedad tras la muerte de sus padres. En tal sentido, las autoridades sospechan que el hombre se pudo quitar la vida tras saltar al agua.

Torres fue un importante dirigente regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Cumplió dos períodos como alcalde de Cocorote, entre 2013 y 2021. Luego pasó a trabajar en la oficina del Seniat en Tucacas.