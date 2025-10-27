Descubrió que su pareja le era infiel y filtró uno de sus videos sexuales, así la detuvieron

Las autoridades policiales detuvieron a una mujer de 33 años, identificada como María de los Ángeles Hernández Torres, que, presuntamente, filtró un video sexual de su pareja en la ciudad de Acarigua, en el estado Portuguesa.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Hernández. Precisó que la Delegación Municipal de Acarigua se encargó de las averiguaciones.

De acuerdo a las investigaciones, Hernández ingresó a la vivienda de su pareja y hurtó su celular. Al revisar la galería de imágenes del teléfono, encontró un video en el que su novio tenía relaciones sexuales con otra joven.

«Logró vulnerar la seguridad del mismo y visualizó contenido íntimo del hombre junto a una joven, el cual, publicó en el perfil de la red social Facebook de la víctima, afectando psicológicamente a quienes aparecían en el video», expuso Rico.

CAPTURA DE HERNÁNDEZ

Las víctimas presentaron una denuncia ante las autoridades y el Cicpc puso en marcha las investigaciones del caso. Poco después, detectives de la policía científica detuvieron a Hernández en su vivienda.

Durante el operativo, el Cicpc recuperó dos celulares, incluyendo el de la víctima. Hernández, que cuenta con registros policiales por maltrato o trato cruel, quedó a la orden del Ministerio Público.