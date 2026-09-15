Dantesco crimen en Anzoátegui: Policía mató a su pareja e hijastras con su arma de reglamento

Organismos de seguridad privaron de libertad a un funcionario activo de la Policía Municipal Bolivariano de Sotillo de 35 años de edad por el asesinato de su pareja y sus dos hijastras de 10 y 14 años en el estado Anzoátegui.

El detenido quedó identificado como Jesús Carrión, quien tras cometer el dantesco triple homicidio se entregó a las autoridades y confesó lo ocurrido.

El hecho ocurrió pasadas las 3:00 de la madrugada de este martes en su vivienda, ubicada en el sector Lomas del Sol, en la vía El Rincón – San Diego, según informó el medio local Noticias Oriente.

Versiones preliminares apuntan a que el funcionario usó su arma de reglamento para dispararle a las víctimas.

La víctima quedó identificada como Angelis Estefani Guerra Tocuyo de 35 años, mientras mientras que las dos menores quedaron identificadas como A. E. N. G., de 14 años y A. A. C. G., de 10 años.

Vecinos de la comunidad dieron a conocer que en la casa se escuchaban discusiones de la pareja con frecuencia.

Se conoció que el funcionario quedó a la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.