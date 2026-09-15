Cuatro motorizados protagonizaron choque múltiple a la altura de La Yaguara, hubo varios heridos

Este martes, 15 de septiembre, a las 7:00 a.m, se registró una fuerte colisión múltiple entre varios motorizados en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura de La Yaguara sentido oeste-este.

De acuerdo con los primeros reportes en el lugar había varios heridos, según lo dio a conocer el reportero Román Camacho a través de sus redes sociales.

Para las 7:33 de la mañana trascendió que hasta el lugar arribaron servicios de emergencia para atender a las víctimas. Los lesionados fueron atendidos y trasladados a centros asistenciales y ya fue restablecido el tránsito vehicular.

Hasta el momento se desconoce por qué ocurrió el accidente, así como el número de heridos, en qué condición se encuentran y sus identidades.

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A través de redes sociales, varios usuarios urgieron medidas para evitar este tipo de situaciones.

«Esto se salió de control hace mucho tiempo, y lo peor, es que el motorizado es testigo de todo lo que les pasa, saben todos los riesgos que corren con su imprudencia, y aun así no toman conciencia. La moto no tiene freno, solo corneta, y adicional el exceso de motorizados deliverys chateando en plena vía o esperando algún servicio es una locura. No hay ningún tipo de ley ni regulación», escribió un usuario.

Mientras tanto, otro añadió: «La semana pasada hubo un accidente y murió una chica, casi en el mismo sitio en la entrada a La Yaguara. Los motorizados andan como locos. Deben tomar acciones, de eliminarlos de la autopista, ahora no solo están en el carril rápido, ahora andan en todos los carriles, hay que andar con más de 20 ojos por donde sea te sale uno y van como si los persiguieran».