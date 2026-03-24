Crecida de río en Mérida terminó en tragedia, los cuerpos de dos mujeres fueron rescatados

Momentos de terror se vivieron el lunes en un balneario de la localidad El Vigía, en el estado Mérida, cuando la crecida de un río arrastró a cuatro personas. Dos mujeres, una de ellas menor de edad, murieron ahogadas.

Los hechos se dieron en la tarde del 23 de marzo en el balneario Caño Blanco. El director regional de Protección Civil, Luis Lobo Sivoli, detalló que la crecida del río generó que varias personas fueran arrastradas por el agua.

Una vez recibieron la alerta, los organismos de emergencias activaron un operativo de rescate acuático. Unos 120 funcionarios, incluyendo policía, Guardia Nacional, bomberos y Protección Civil, formaron parte en el procedimiento.

Las autoridades hicieron un barrido en la zona afectada y localizaron esta mañana los cuerpos de dos personas. Se trata de una adolescente de 14 años y una mujer de 31, identificada como Carmen Elena Bracho.

DOS PERSONAS RESCATADAS

Los organismos de emergencias lograron rescatar con vida a dos personas. «Ya fueron dadas de alta en el Hospital Hugo Chávez y se encuentran en perfecto estado de salud en sus localidades de origen», detalló Lobo.

Medios regionales reseñaron que los vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la crecida del río. Incluso, la Troncal 001 se vio afectada por sedimentos y piedras, pero para este martes ya se encuentra despejada.

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El crecimiento del río se dio luego de las intensas lluvias que afectaron Mérida el lunes. Tras la tragedia en el balneario, las autoridades instaron a la ciudadanía a extremar las precauciones y no visitar cauces de ríos.